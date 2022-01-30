Trabzon Şehir Hastanesi'nin inşaatı ile ilgili iptal davası açıldı

Dolgu alanına inşa edilen 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi'nin inşaatı ile ilgili Trabzon Şehir Plancıları Odası tarafından yürütmeyi durdurma ve iptal davası için başvuru yapıldı.

Trabzon'da Kalyon İnşaat tarafından 1.1 milyar lira maaliyetle şehir hastanesi inşaatı başlatıldı.

Deniz üzerine inşa edilen hastanenin yapımının durdurulması için Trabzon Şehir Plancıları Odası hamle yaptı.

Oda, 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi inşaatına yönelik yürütmeyi durduruma ve iptal davası açtı.

"TRABZON İDARE MAHKEMESİ'NE DAVA AÇTIK"

Cumhuriyet Gazetesi'nden Hayri Güner'in haberine göre; Akyazı’da dolgu alanına yapılacak olan hastanenin yerinin kentte tartışma konusu olduğunu dile getiren Şehir Plancıları Odası Başkanı Ercan Şen, "Hastane projesinin yapıldığı dolgu sahasının jeolojik açıdan güvenilir olmaması, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce ilan edildiği tarihte yapılan itirazlara cevap verilmemesi, Medical Park Stadyumu ve futbol sahasının bölgedeki ulaşım ağına baskı yaratması, bölgenin 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında gösterilmemesi, kıyı kanunu hükümlerine aykırı olması, imar planı bulunmaması, nazım imar ve uygulama imar planlarındaki eksiklikler gibi çeşitli nedenlerden dolayı yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle Trabzon İdare Mahkemesi’ne dava açtık." dedi.

"O BÖLGE JEOLOJİK AÇIDAN PROBLEMLİ"

Hastanenin bulunduğu alanda spor kompleksinin olması nedeniyle yoğun araç ve insan trafiği oluşacağını belirten Şen, "Hastanenin yapıldığı yer için endişelenmemek mümkün değil. O bölge jeolojik açıdan problemli. Yer seçilirken iyi analiz edilmesi gerekiyordu. Ama ne yazılı ne de sözlü uyarıları dikkate almadılar." diye konuştu.