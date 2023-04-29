Trabzon ve Gümüşhane'de kar yağışı etkili oldu
AA

Trabzon'un ilçesine bağlı 1800 rakımlı Kayabaşı Yaylası ve Trabzon-Gümüşhane arasında yer alan Zigana Dağı'nda, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü.

Kayabaşı Yaylası ve Zigana Dağı'nın bazı kesimleri yağışıyla beyaza büründü.

Kar nedeniyle araçların trafikte ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Ekipler çalışma başlattı

Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme çalışması başlattı.

Gümüşhane'de de sağanak sonrası yüksek kesimlerde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Ulaşımda aksamalar oldu

Yağış dolayısıyla zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı.

Trabzon ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Trabzon ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Trabzon ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Trabzon ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Trabzon ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Trabzon ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu