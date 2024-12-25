Trabzon'a en fazla turist Suudi Arabistan'dan geldi

İHA

Son yıllarda özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistler için önemli bir turizm merkezi haline gelen Trabzon'a ilgi her geçen gün artıyor.

Özellikle Arap turistlerin yoğun ilgisiyle karşılan Trabzon'da bu yılın turizm verileri paylaşıldı.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Trabzon yılın ilk 11 ayında 700 bin 480'i yabancı olmak üzere 1 milyon 296 bin 640 turist ağırladı.

1 MİLYON 296 BİN 640 TURİST AĞIRLANDI

Turist sayısı geçen yıla göre yüzde 2 oranında arttı.

Ocak-kasım döneminde gelen ziyaretçilerin ülkelerine bakıldığında ilk sırada 344 bin 999 kişiyle Suudi Arabistan yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla Umman, İran, Ürdün, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan, Bahreyn ve Rusya takip etti.

Geçen yıl 247 olan Bakanlık Turizm İşletme Belgeli konaklama tesis sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 20 artarak 296 işletmeye ulaştı.

GEÇEN YILA GÖRE ARTTI

Ocak-Kasım 2023'te 8 bin 662 olan oda sayısı ise bu yılın aynı döneminde 7464 Sayılı Kanun'a göre turizm amaçlı konutların da belgelendirilmesi ile yüzde 67 artarak, 14 bin 500'e yükseldi.

Trabzon, yılın ilk 11 ayında toplam 296 Bakanlık Turizm İşletme Belgeli ve 814 turizm amaçlı konutla birlikte toplam yatak kapasitesini 29 bin 298'e çıkararak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 65 artırdı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN GELENLER 539 BİN 950'YE ÇIKTI

Ziyaretçi profilleri incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine oranla Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı yüzde 4 artarak 539 bin 950'ye ulaştı.

2023 yılının ilk 11 ayında Körfez ülkelerinden gelen misafir sayısı ise 520 bin 59 kişiydi. Körfez ülkelerini sırasıyla 98 bin 690 kişi ile Asya, 32 bin 377 kişi ile Avrupa, 11 bin 592 kişi ile Afrika ve 17 bin 871 kişiyle de diğer kıtalar takip etti.

'YERYÜZÜNDEKİ CENNET'

11 aylık verilere bakıldığında pandemiden sonra her yıl yerli ve yabancı turist sayısında yukarı yönlü artış olduğu belirtildi.

Trabzon Valiliğinin Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden çıkış yapan Körfez ülkesi vatandaşlarıyla (ağustos-eylül aylarında) her yıl düzenli olarak yüz yüze yaptığı anket çalışmalarında turistlerin ili “yeryüzündeki cennet” olarak tanımladığı ve büyük bir kısmının şehri yeniden ziyaret etmeyi planladıklarını dile getirdiği belirtildi.