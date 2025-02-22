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İHA

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 5 katlı binanın arka kısmında bulunan ve kar yağışı nedeniyle yumuşayan toprak kütlesi, binanın arasına döküldü.

Yamaçtan koparak binanın 2. katına kadar çıkan toprak kütlesi, bir evin mutfak duvarına ve binanın kolonlarında zarar verdi.

Olayın yaşandığı sırada hasar alan mutfakta bulunan Muhittin Canım isimli bina sakini yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yaralı Muhittin C., bölgeye gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Heyelan nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 kadın ve beraberindeki 3 çocuk ise itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkartıldı.

BİNAYA MÜHÜR VURULDU

Toprak kayması sonucu binanın kolonları zarar görürken, olay yerine gelen zabıta ekipleri tarafından binanın çevresine şerit çekilerek mühür vuruldu.

Öte yandan, büyük bir gürültü ile yaşanan toprak kaymasında evin içinde mahsur kalan bina sakinlerinin çığlıkları güvenlik kamerasına yansıdı.

"HERKESİ TAHLİYE ETTİK"

Binada yaşayanlardan Arif Canım, babasının ayağından yaralandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Telefon ile arayarak göçük olduğunu söylediler. Geldiğimde binaya giriş yoktu. Herkesi itfaiye yardımıyla balkondan tahliye ettik. Bir yaralımız var.



Allah’a şükürler olsun can kaybımız yok. Sözün bitmiş olduğu noktadayız. Daha önce ufak heyelanlar olmuştu. Buraya müdahale edilemeyeceğini söylediler.



Binada oturan 3 hane var. Babam ayağından hafif yaralandı. Durumu iyi. Toprak duvarı yıkarak mutfağa girdi. Mutfak hafriyat doldu. Babam masanın altında kalmış, oradan çıkarmışlar.

"HER ŞEYİMİZ İÇERİDE KALDI"

Bina sakinlerinden İlkay Kaya da, binanın kolonlarının kırıldığını dile getirerek şu sözleri kullandı: