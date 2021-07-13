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    Trabzon'da aracıyla dereye uçtu, 15 bin dolarını kaybetti

    Kaza sonucu dereye düşen sürücü Bülent Kaşıkçı'nın yanında bulunduğunu söylediği paraları 4 gündür aranıyor. Akış yönü değiştirilen derede şu ana kadar bin dolara ulaşıldı.
    • DHA
    • 13.07.2021 - 17:07
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 17:36
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    Trabzon'da aracıyla dereye uçtu, 15 bin dolarını kaybetti

    Trabzon'un Of ilçesine bağlı Cumapazarı Mahallesi’nde, inşaat şirketinde çalışan Bülent Kaşıkçı yönetimindeki kamyon, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp Solaklı Deresi'ne uçtu.

    Kazada Kaşıkçı, kendi imkanları ile kamyondan çıktı.

    15 BİN DOLARINI DEREDE KAYBETTİ

    Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kendisine ait 15 bin doların kaybolduğunu söyleyen Bülent Kaşıkçı, uzun süre ambulansa binmedi, yaralı halde parayı aradı. Parayı bulamayan Kaşıkçı’nın kan kaybı artınca ambulansla Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Trabzon'da aracıyla dereye uçtu, 15 bin dolarını kaybetti VİDEO

    BİN DOLAR BULUNDU

    Olay sonrası 15 bin dolar için arama çalışması başlatıldı. Kazanın yaşandığı alanda iş makinesi ile akış yönü değiştirilerek suyu azalan dere yatağına girenler kayıp dolarları aradı. Aramalarda ilk gün 200, ikinci gün 500 ve bugün de 300 dolar olmak üzere 1000 dolara ulaşıldı.

    Trabzon da aracıyla dereye uçtu, 15 bin dolarını kaybetti #1

    "O KADAR PARA OLMASINA İHTİMAL VERMEMİŞTİK"

    Arama çalışmalarına katılan mahalle sakinlerinden İsmail Sezgin, “Ben derede taşın kenarına sıkışmış bir vaziyette 300 dolar buldum. Hemen karakola teslim ettim parayı. Aile paranın ufak bir kısmı bulunduğunu duyunca bile çok sevindi. Biz önce ihtimal vermemiştik o kadar paranın kaybolduğuna. Ama bulunca ‘demek ki gerçekten para varmış derede’ dedim.” dedi.

    Trabzon da aracıyla dereye uçtu, 15 bin dolarını kaybetti #2

    Trabzon da aracıyla dereye uçtu, 15 bin dolarını kaybetti #3

    Trabzon da aracıyla dereye uçtu, 15 bin dolarını kaybetti #4

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