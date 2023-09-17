Trabzon'da Arap turiste yumruklu saldırı Arap basınında Trabzon'da dün iki Arap turistin arasındaki sözlü tartışmasında bir şahsın Kuveytli turiste yumruk attığı olaya tepkiler çığ gibi büyüyor.. Arap basınında da yer alan haber sonrası Türkiye'de yaşayan bir Kuveytli iş adamı mülk ve yatırımlarını satma kararı aldığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin gündemine oturan Trabzon'da yaşanılan olaya tepkiler çığ gibi büyüyor..

Meydan Parkı, dün gece saat 22.20 sıralarında adeta savaş alanına döndü.

İki Arap turist arasındaki sözlü tartışma esnasında, bir şahsın turiste yumruk attığı anlar kameraya yansıdı.

Turisti yumrukla yere serdi

Darbenin etkisi ile yere yığılan turistin yardımına çevredekiler koştu. Yaralanan turistin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Saldırgan tutuklandı, turist taburcu oldu

Trabzon Valiliği, kentte turisti darbeden kişinin gözaltına alındığını ve hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Son yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken hastanede tedaviye alınan turist taburcu edildi.

Saat 22.20 sıralarında iki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan polislerin müdahalesini, 'Turistlerin polise mukavemet ettiği' şeklinde yorumlayan ve olaya karışıp Kuveyt vatandaşı bir turiste yumruk atarak yaralanmasına neden olan Türk vatandaşı polis tarafından anında yakalanarak gözaltına alınmış, savcı talimatıyla hakkında başlatılan adli sorusturma neticesinde bugün itibarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.



Olaydan etkilenen Kuveyt vatandaşı misafirimiz hastanedeki kısa süreli tedavisinin ardından sabah 03.00 sıralarında taburcu edilmiştir. Trabzonlu hemşerilerimizin hiç bir biçimde tasvip etmediği, Türk ve Trabzon misafirperverliğine yakışmayan bu üzücü münferit olay nedeniyle misafirimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Olay Arap basınında

Olay, Arap basınında da geniş yankı uyandırdı.

Kuveytli turistin ailesinin önünde darbedildiği belirtilen haber "Şok sahneler" başlığıyla servis edildi.

Kuvetli iş adamı Türkiye'deki mülk ve yatırımları satma kararı aldı

Öte yandan olay Karadeniz'in turist dengesini bozabilir..

Kuveytli bir iş adamı, Türkiye'deki mülk ve yatırımlarını satma kararı aldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan iş adamı, şu ifadeleri kullandı:

Konut ve yatırım amaçlı gayrimenkul sahibi olan ve Türkiye'de ticari ilişkileri olan bir Kuveyt vatandaşıyım.



Türkiye'de sahip olduğum her şeyi satma ve tüm iş ilişkilerimi durdurma niyetimi duyuruyorum, çünkü Türklerin Araplara ve Körfez halkına hakaret ettiği ve şiddetlerinin yetkililerden korkmadan veya dinin öğretilerine saygı duymadan kamuoyunda sindirme noktasına ulaştığı için bu ülkede kendimi güvende hissetmiyorum.

"Türkiye'ye gelmeyin"

Sözlerine devam eden Kuveytli iş adamı, diğer Araplara da çağrı da bulunarak Türkiye'ye gelmemelerini söyledi: