Trabzon’daki Atatürk heykeline balyozla saldırı anı ortaya çıktı Geçtiğimiz günlerde Akçaabat ilçesinde gerçekleşen Atatürk heykeline saldırı anının kamera kayıtlarına ulaşıldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz günlerde Trabzon'da hareketli dakikalar yaşandı.

Bu kez hedefte Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli vardı.

Akçaabat ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, bir kişi ilçe belediye binasının önüne geldi.

Atatürk heykeline zarar verdi

Burada elindeki balyozla Atatürk heykeline saldırdı.

Ortalığı birbirine katan şahıs, heykelin bacak kısımlarını parçaladi.

Ardından şüpheli bölgeden uzaklaştı.

Serbest bırakıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Yapılan çalışmalarda şahsın 36 yaşındaki S.V. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan ve 11 farklı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Saldırı anı ortaya çıktı

Hasar gören heykel için onarma çalışmaları başlatıldı. Öte yandan olay anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.