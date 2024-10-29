Tüm Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Aynı zamanda, Trabzon'da da 29 Ekim kutlamaları coşkuyla başladı.

Vali Aziz Yıldırım'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalara daha sonra 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda devam edildi.

BAYRAĞI ELİNDEN HİÇ BIRAKMADI

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Yıldırım vatandaşları selamladı.

Öğrencilerin şiirlerini okuduğu törende, Maçka Asayiş Komando Bölük Komutanlığı hazırlamış olduğu gösteri, folklor ekibinin horon gösterisi ve spor gösterileri beğeniyle izlendi.

Tören boyunca kentte 'Bayrak dede' ismiyle tanınan İsmet Kaya da elinden hiç bırakmadığı Türk bayrağını dalgalandırdı. Kaya, protokol ve vatandaşlardan alkış aldı.

"ÜLKEMİZİ DAHA GÜÇLÜ YARINLARA TAŞIMAK İÇİN DUYDUĞUMUZ SORUMLULUĞU DA BİR KEZ DAHA HATIRLIYORUZ"

Vali Aziz Yıldırım, törende yapmış olduğu konuşmada, şu sözleri sarf etti:

Bu özel günde, milletçe bir kere daha Cumhuriyetimizin değerlerini, bağımsızlığımızı, birlik ve beraberliğimizi yad ediyor; geleceğe umutla bakmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük bir fedakarlık ve cesaretle kurarak bizlere armağan ve emanet ettiği Cumhuriyetimizi kutlarken; ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için duyduğumuz sorumluluğu da bir kez daha hatırlıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilanı ile bizlere hedef olarak yalnızca bağımsız bir devleti değil; aynı zamanda muasır, ileri ve medeni bir toplum olmayı da göstermiştir. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, Atatürk’ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sahip çıkmak, onun ilke ve inkılaplarını yaşatmak ve geliştirmektir.