Trabzon'da bir fabrikayı ziyaret eden Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Irak Bölgesel Yönetiminde seçimler için bir partinin ürettirdiği şapkaları çuvala koyarak fabrika dışında yaktırdı.

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde şapka üretimi yapan Anadolu Şapkacılık adlı fabrikaya, ‘Kürdistan şapkası’ üretiliyor gerekçesiyle MHP’li Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve ekipleri tarafından baskın yapıldı.

Irak’ta 10 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan seçim için gelen sipariş üzerine üretim yapılırken fabrikaya gelen Kurukız, "yasa dışı" iddiasıyla zabıtalara şapkaları toplatarak yol ortasında yaktırdı.

Şapkaların üzerinde ‘Kürdistan Koalisyonu’ yazısının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Irak’ta, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Goran partileri Irak seçimlerine ‘Kürdistan Koalisyonu’ adı altında giriyor.

"GEREKLİ İZİNLER ALDIK, YASAL YOLLARDAN İHRAÇ EDECEKTİK"

Yaşanan bu olayın ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan firma sahibi Ömer Özdemir, "Irak bölge yönetiminin önümüzdeki günlerde kendi bölgelerinde yapacakları seçim sürecinde kullanılacak, ihraç edilmek üzere şapka siparişi gelmiştir. Bu siparişlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin izin verdiği çerçevede yasal yollardan ihraç edilmek suretiyle üretimine başlamış bulunmaktaydık. Bu üretim, hem bölgemizde yaşayan bizimle çalışan vatandaşlarımıza iş olanağı sunmakta hem de devletimize döviz girdisi olarak fayda sağlamaktadır.

Trabzon'da belediye başkanından 'Kürdistan siparişi' baskını VİDEO

"KOLLUK ÇAĞIRMADI, KENDİ KANAATİNE GÖRE YAKTI"

Şalpazarı Belediye Başkanımız, bugün yapmış olduğu ziyarette Irak için ürettiğimiz şapkaları görmüş ve bizlere bu şapkaların yasalara aykırımı sorusunu sormadan, herhangi bir kolluk kuvvetinden yardım istemeden oracıkta şapkaların yasalara aykırı olduğuna ilişkin kanaat getirmiş ve belediye zabıtaları maharetiyle ve nezaretinde şapkalarımızı çevre komşularımızın, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın önünde hunharca yakmak suretiyle ciddi bir maddi zarara yol açmıştır. Ancak maddi zarardan çok bölge halkı önünde yargısız infaz yapmak suretiyle şahsımı, tesislerimizde çalışan arkadaşlarımızı vicdanları yaralayacak ve izah edilmesi zor bir durumda bırakmıştır.

"ŞALPAZARI BELEDİYE BAŞKANI BAŞ AKTÖR"

Bu olay özelinde bizler bölgede çok zor durumda kalmış ve hatta bu nahoş olay yaşanırken bölge halkı tarafından linç girişimine bile maruz kalabilirdik. Can güvenliğimiz dahi olmayabilirdi. Şu anda bile bu durumdayız. Bizler Şalpazarı ilçesinde doğmuş, bu bölgenin bir evladı olarak bölgemize yatırım yapmış namuslu şerefli bir esnafız. Bütün bu yanlış uygulama maalesef Şalpazarı Belediye Başkanımızın böyle bir uygulamaya hakkı olmamasına rağmen, bu çirkin ve nahoş olayın gerçekleşmesinde baş aktör olarak belirmiştir.





"VATANIMIZA ZARARI DOKUNACAK HİÇBİR OLAYIN İÇİNDE YER ALMAYIZ"

Maddi zarar her zaman karşılanır ancak oluşan itibar kaybı geriye çok zor gelir. Bu bölgenin namuslu şerefli ve vatansever bir evladı olarak bu yanlışın derhal doğruyla buluşabilmesi için yetkililerden ivedilikle yardım bekler, bu nahoş olayın bir an önce doğruyla buluşmasını talep etmekteyim. Bizler vatanını seven ve vatanı için çalışan bireyleriz. Vatanımıza zararı dokunacak hiçbir olayın içinde olmayız." dedi.

KÜRDİSTAN KOALİSYONU HAKKINDA

Irak’ta Ekim 2019’da uzun yıllardır süren olumsuzluklar ve kötü düzene karşı patlak veren geniş halk protestoları sonrası Adil Abdulmehdi başkanlığındaki hükümet, istifa etmek zorunda kalmıştı.

Irak İstihbarat Servisi Başkanı Mustafa el-Kazımi liderliğinde kurulan hükümet ise göstericilerin talepleri doğrultusunda erken seçimlerin 10 Ekim tarihinde yapılacağı kararı almıştı.

Irak’ta 167 siyasi parti ve oluşuma bağlı 3 bin 249 aday, bu seçimlerde yarışıyor. Söz konusu adayların 951’i kadınlardan oluşuyor.

789’u bağımsızlardan oluşan adayların geri kalanı ise siyasi parti ve koalisyonlar içerisinde yarışa katılıyor.

Bu ittifaklardan birisi de Kürdistan Koalisyonu. İttifakta Kürdistan Yurtseverler Birliği, Kürdistan Demokrat Partisi ve Goran Hareketi bulunuyor.