İHA

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir fındık tüccarı, geçtiğimiz fındık sezonunun ardından onlarca üreticiden emanet olarak milyonlarca lira değerinde fındık aldı.

Ödeme yapmadan kayıplara karıştı. Onlarca fındık üreticileri milyonluk zarara uğradı.

TONLARCA FINDIKLA GİTTİ

İlçede tüccarlık yapan T.T., onlar fındık üreticisinden tonlarca fındık aldı.

Ödemesini farklı tarihlerde yapacağını belirterek, daha sonra gelmelerini söyledi.

Fındıkları da yanına alarak ortadan kayboldu.

GECE YARISI KAÇTI

'Fındıkçı'nın gece yarısı boşalttığı iddia edilen iş yerinde toplanan fındık üreticileri, duruma tepki gösterdi.

Dükkanını boşaltan T.T'ye ulaşamayan üreticiler, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı.

KAÇAK TÜCCARIN DÜKKANINDA TOPLANDILAR

Onlarca kişinin mağdur olduğu olayda milyonluk zarar oluşurken, fındıkları çalınan üreticiler; kaçan tüccarın boşalttığı dükkanda bir araya geldi.

Tepkilerini ortaya koymak için toplanan mağdurlar firma avukatı ile görüştüğü sırada gergin anlar yaşandı.

"2,5 TON FINDIK VEREN VAR"

Üreticilerden bazıları fenalaşarak olay yerine gelene ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mağdurlardan Kemal Kudu, 6 aydır fındığının parasını almayı beklediğini belirterek şu sözleri kullandı:

Bizden fındığı alırken 'Şu tarihte veya istediğiniz bir tarihte gelip paranızı alın' dediler. Bizden fındık alan kişi burayı terk etti. Bir daha da buraya gelmedi. Hakkımızı arıyoruz. Fakat muhatap bulamıyoruz. Bizi mağdur eden kişilerin bulunup gerekenin yapılmasını istiyoruz. 6 aydır paramızı almayı bekliyoruz.



Ben 450 kilogramlık fındık verdim. 2,5 ton fındık veren var. Kayıplara karışan tüccar bizden fındığı alıp firmaya veriyor. O firma yetkilisi bizimle sözleşme imzalamaya çalışıyor. Bu konuda ne yapacağımızı bilmiyoruz.

"KASIM AYINDAN BERİ BURAYA GELİP GİDİYORUZ"

Üreticilerden Hayriye Yıldızlar Birinci ise firma avukatı ile görüştüklerini ve paralarını önümüzdeki Eylül ayında ödemeye başlayacağını öğrendiğini söyleyerek şöyle konuştu:

Kasım ayında annemin fındığı verdim. 80 yaşında annemin fındığını emaneten buraya bıraktım. Kasım ayından beri buraya gelip gidiyoruz. Her geldiğimiz aydan diğer aya yönlendirdiler. Sürekli ötelediler. Vakfıkebir, Tonya, Çarşıbaşı ilçelerden bulduğumuz fındık mağdurları ile bir Whatsapp grubu oluşturduk.



Burayı gece yarısı boşaltıp kaçmış. Karadeniz'in geçim kaynağı fındık. Benim annem iki büklüm bu fındığı topladı. Bu ödemeleri eylül ayına bırakmak istiyorlar. Onun da bir kesinliği yok. Bu parayı eylül ayında alsak bile mağduruz. Buradaki çalışanların da parasını vermemişler.

"500 KİLO FINDIK VERDİM"

100 bin liranın üzerinde alacağı olduğunu kaydeden üretici Senem Saraç ise şu sözleri kullandı:

5 ay önce fındığımızı vermiştim. O günden beri bekliyoruz. Sürekli bizi ekiyorlar. 500 kilogram fındık verdim. 100 bin liranın üzerinde alacağım vardı. Buraya avukat gönderiyor. Gece yarısı kaçtı. Başka yerde dükkan açmış. Madem paran yok orada nasıl dükkan açıyorsun. Eylül ayında paranın verileceğini söylüyorlar ama onunda garantisi yok. Güvence yok.

"BURADA 7-8 MİLYONLUK ZARAR VAR"

Hayrettin Çolak isimli üretici de 7-8 milyonluk zarar olduğunu dile getirerek şunları anlattı:

Kendimin yanı sıra eşim ve dostumun fındığını da alıp geldim. Eşimin, dostumun parasını ödettirdim. Fakat kendi fındığıma sıra gelince samimiyete güvenerek beni çarptı. Eylül ayında fındık parasını ödeyeceğini söylüyor.



Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Şu anda onun adına burada halen daha fındık alanlar var. Burada 7-8 milyonluk zarar var. Bu 40-50 tona yakın fındık ediyor. Olayı mahkemeye de taşıyacağız. Çünkü bir tek bizi dolandırmadı. Buradan bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum.

"FABRİKA OLUNCA GÜVENDİK"

Fındık üreticisi Ahmet Çabuk ise şöyle konuştu: