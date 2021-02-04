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    Trabzon'da Boğaziçi'ne destek eylemi

    Trabzon'da Boğaziçi'ne destek eylemi

    Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasını bahane ederek sokaklara dökülenlere Trabzon'dan destek geldi.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 12:10
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 12:25
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    Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin çağrısıyla Meydan Park'ta toplanan bir grup, Boğaziçi Üniversitesi için eylem düzenledi.

    SLOGANLAR ATILDI

    Atatürk heykeli önünde yapılan eylemde “Üniversitelerimizi karanlığa teslim etmeyeceğiz, asla aşağıya bakmayacağız” yazılı pankart açılırken, kitle sık sık “Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek” ve “Her yer Boğaziçi, her yer direniş” sloganları attı.

    Grup, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Simla Mumcuoğlu’nun okuduğu basın açıklamasının ardından dağıldı.

    Trabzon da Boğaziçi ne destek eylemi #1

    Trabzon da Boğaziçi ne destek eylemi #2

    Trabzon da Boğaziçi ne destek eylemi #3

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