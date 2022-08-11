Trabzon'da burnundaki dev kitleyle 2 yıl yaşayan hasta ameliyat oldu

Of'ta yaşayan 84 yaşındaki yaşlı adamın burnunda oluşmaya başlayan kitle, zaman geçtikçe devasa boyuta ulaştı. Ameliyata alınan hastanın burnundan 100 gram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Faik Ramoğlu, alışılmadık bir hastalığa yakalandı.

2 yıl önce burnunda oluşmaya başlayan kitleyi önemsemeyen Ramoğlu, gün geçtikçe güçlük çekmeye başladı.

Zaman geçtikçe kitle devasa boyuta ulaştı

Koronavirüsün yoğun yaşandığı dönemlerde hastaneye başvurmaktan çekinen Ramoğlu'nun burun ucundaki kilte, büyüdükçe büyüdü.

Artık dayanılamaz bir hal alan durumda nefes almak ve aşağı bakmakta zorlanan Ramoğlu, ailesi ve çevresindekilerin telkinleriyle Of Devlet Hastanesi'ne gitti.

Operatör Dr. Erdal Rahman Köprücü ile görüşen Ramoğlu'nun tedavisine başlandı. Ramoğlu, AA muhabirine, burnunda çıkan kitlenin büyümesinde kendisinin de etkisinin olduğunu söyledi.

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"Burnumu kurcaladığım için bayağı ilerledi"

Rahatsızlığının burnunda iltihap şeklinde başladığını belirten Ramoğlu, "Burnumu kurcaladığım için bayağı ilerledi. Psikolojik olarak insanı çok etkiliyor. Nefes almakta zaman zaman zorluk çekiyordum." dedi.

"Çevremdeki insanlar 'neyi bekliyorsun' diyordu"

Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu anlatan Ramoğlu, "Çevremdeki insanlar 'Neden ameliyat olmuyorsun, neyi bekliyorsun?' diyorlardı. Çocuklarım İstanbul'da olmamı istedi. O zaman tereddütte kaldım ve uzattık. Gereksiz yere bir rahatsızlık geçirdik. İnsanların buraya güvenmesi, tedavilerini, ameliyatlarını burada yaptırması lazım. Dışarıya gitmenin bir anlamı yok bence. Doktorlarımıza güvenmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Yağ karakterli bir kitle"

Operatör Dr. Erdal Rahman Köprücü ise hastanın yaklaşık 3 ay önce kendilerine başvurduğunu anlatarak, "Daha çok yağ karakterli bir kitle olduğu yönünde kanaat kıldık. Bunun cerrahi müdahale ile alınması gerektiğini hastaya bildirdik. Hasta bize güvendi ve ameliyatımızı gerçekleştirdik. Rinofima (gül hastalığı) veya fimotez roza isimli bir hastalık bu.

"Derisini kaydırarak hastalığı iyileştirmeye çalıştık"

Genelde hastayı meşgul eden ve iyileşmesi zor tedaviler var. Biz farklı şekilde derisini kaydırarak bu hastalığı iyileştirmeye çalıştık. Hastanın uyumuyla güzel bir sinerji yakaladık ve kendisi sıhhatine kavuştu." diye konuştu.

"Burun ucunda bu ağırlıkla yaşadığını düşünürseniz çok kolay değil"

Burundan yaklaşık 100 gram civarında bir parça aldıklarına dikkati çeken Köprücü, "100 gram dediğimiz dile kolay bir şey ama burnunun ucunda bu ağırlıkla yaşadığını düşünürseniz aslında çok kolay değil. Araya pandeminin girmesi, insanların hastaneden korkması ve maske ile bunun gizlenebilmesi bu kadar ilerlemesine neden oldu. Erken vakitte gelseydi kendisi ve bizim için daha konforlu bir ameliyat olabilirdi." dedi.