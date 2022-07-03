Trabzon'da denize girişler yasaklandı

Kentte etki gösteren rüzgar ve dalga nedeniyle plaj çevrelerine şerit çekildi. Vatandaşların boğulma tehlikesine karşı uyarı verildi.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde önceki gün etkili olağan sağanak sonucu çamurlu akan dereler, Karadeniz'in kıyı şeridinde bazı alanlarda deniz rengini kahverengiye döndürdü.

25 derece hava sıcaklığına rağmen kentte, Karadeniz'de oluşan etkili rüzgar ve dalga nedeniyle bazı plajlarda denize giriş yasaklandı.

Çarşıbaşı ilçesinde Kale Aile Plajı'nda işletmeciler de, plaj çevresine şerit çekerek, önlem aldı, vatandaşları uyararak denize girmemelerini istedi.

"Karadeniz izin vermedi"

Plaja aileleriyle gelip geri, dönmek durumda kalanlardan bazıları, "Karadeniz izin vermedi. Bir dahaki sefere inşallah" dedi.

"İnsanları tehlikeye atmamak gerekiyor"

Plaj işletmecisi Abdul Zihni, dalga nedeniyle denizde akıntı oluştuğunu ve bu nedenle önlem aldıklarını belirterek, "Çok aşırı dalga ve akıntı var. İnsanları tehlikeye atmamak gerekiyor. Burada biri boğulursa yazık, günah olur. Biz önlemlerimizi aldık. Yarın öbür gün, risk kalkınca plajda hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Hırçın dalga bırakmadı"

Denize gelen ancak geri dönmek durumda kalan Fatih Usta, "Geçen gelmiştik, burası çok güzeldi. Çocuklar yüzmek istedi ancak Karadeniz'in hırçın dalgası bırakmadı burayı. Çok dalga var, tehlikeye girmek istemedik. Artık daha sonra çocukların gönlünü almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Ortaokul öğrencisi Efe Usta da "Yüzmeye geldik ama dalga nedeniyle giremedik. Denize girmeyi çok istiyorduk. Karadeniz izin vermedi" dedi .



























