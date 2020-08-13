Trabzon'da düğün törenleri 2 saatle sınırlandırıldı

Düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin ek ilave tedbirler alındığı belirtildi.

Trabzon İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında, koronavirüsten vatandaşları korumak ve salgını engellemek amacıyla düğün törenlerine yönelik alınması gereken ilave tedbirleri görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Toplantıda, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmesinin sağlandığı vurgulandı.

İLAVE TEDBİRLER

Trabzon'daki düğünlerde, başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi durumlarının yaşanan pandemi sürecinde salgının artmasına neden olacağı ve bu durumun da toplum sağlığı açısından riski artıracağı düşüncesi nedeni ile daha önce alınan düğün töreni tedbirlerine ilave tedbirler alınmasının gerek duyulduğunun altını çizildi.

Açıklamada alınan kararlar şöyle sıralandı:

“Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğundan ilimizde açık ve kapalı alanlarda, mahallelerde veya sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde olacak şekilde saat 22.00'ye kadar sonlandırılmak şartıyla en fazla 2 saat olacak şekilde yapılmasına izin verilecek. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların ilgili kurumlara iletilmek üzere kaymakamlıklara iletilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.”