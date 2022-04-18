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    Trabzon’da heyelan evleri yuttu

    Sürmene ilçesinde etkili olan irili ufaklı heyelanda bazı evler ile yollar toprak altında kaldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.
    • 18.04.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 12:23
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    Trabzon’da heyelan evleri yuttu

    Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'nde sabah saatlerinde aniden eriyen kar, toprağı yumuşatarak heyelana sebep oldu.

    Evler toprağa bulandı, yollar kapandı

    Evler ile yolu aşarak Küçük Dere'ye ulaşan heyelan sonucu boş olan tek katlı 3 ev, kullanım dışı okul ve lojman toprak altında kaldı. Ayrıca toprakla dolan mahalle yolu ulaşıma kapandı.

    Trabzon’da heyelan evleri yuttu VİDEO

    Ekipler seferber oldu

    DHA'nın haberine göre, hemen harekete geçen AFAD ve belediye ekipleri bölgeye giderek inceleme başlattı. İncelemeler kapsamında riskli olduğu değerlendirilen 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

    Öte yandan, bölgede yaşananlar ise çevredekiler tarafından görüntülendi.

    Trabzon’da heyelan evleri yuttu #1

    Trabzon’da heyelan evleri yuttu #2

    Trabzon’da heyelan evleri yuttu #3


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