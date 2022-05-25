Trabzon’da heyelanın ardından hazırlanan hasar tespit raporu tamamlandı

Nisan ayında 100’ün üzerinde yaşanan heyelanda zarar gören 30 ev için hasar tespit raporu hazırlandı.

Trabzon’da geçtiğimiz nisan ayında, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile karların erimesi sonucu 100’ün üzerinde heyelan meydana geldi.

Yamaç eğiliminin ve killi kayaçların fazla olması nedeniyle Trabzon’da bir ayda riskli görülen 30 kadar ev boşaltıldı.

Hasar tespit raporları hazırlandı

İHA'nın haberine göre; heyelan sonucu zarar gören evlerin yanı sıra tarım alanları ile yollar zarar görürken konuyla ilgili hasar tespit raporları hazırlandı.

Öte yandan; evde zarar gören eşyalarla ilgili tespit yaparak hazırlanan raporlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderildi.