Trabzon’da klasik otomobillerle yapılan düğün konvoyu görenleri büyüledi

Trabzon’da hayatını Özgenur Bekar ile birleştiren Gökhan Değermenci, düğün gününde çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Klasik otomobillere olan ilgisiyle bilinen damat, konvoyuna Türkiye’nin dört bir yanından gelen arkadaşlarının da eşlik etmesiyle kentin sokaklarında nostaljik bir şölen yaşattı.

Değeri milyonları bulan araçlardan oluşan düğün alayında, Impala, Magirus, Tofaş grubu ve daha birçok klasik model yer aldı.

Konvoya katılan araçlar arasında minibüs ve tır tarzı araçlar da dikkat çekti.

'BU BENİM ÇOCUKLUK TUTKUM'

Düğün gününü özel kılmak için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirten damat Gökhan Değermenci, duygularını şöyle dile getirdi:

Düğünümüz sebebiyle Türkiye'nin dört bir yanından dostumuz, arkadaşımız klasik araçlarıyla buraya geldi. İstanbul, Ankara, Kayseri, Balıkesir ve tüm Karadeniz Bölgesi'nden araçlar olmak üzere geniş bir topluluk şu anda burada. Klasik otomobil, çocukluğumdan beri benim için var olan bir tutku. Yaklaşık 10 adet kendimize ait klasik otomobilimiz var. İmpala'lar, Magirus'lar ve Tofaş grubu araçlarımız mevcut. Burada şu an sayamayacağım kadar araç var. Gelen tüm dostlarımın hepsinin ayağına sağlık.

Düzenlenen bu renkli konvoy, hem düğün sahiplerine hem de kent sakinlerine unutulmaz bir anı yaşattı.