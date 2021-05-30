Trabzon'da köye inen ayılara ‘sakatat’ engeli

Yöre sakinleri saldırgan ayıların köylere inmemesi için ormanlık alanlara sakatat bırakmaya başladı.

Doğu Karadeniz'de yapılan envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar, yerleşim yerlerinde vatandaşlara korkulu anlar yaşatıyor.

Trabzon’un Tonya ilçesinde aç kalan ayılar indikleri bölgelerde yayla evleri, arı kovanları ile büyük ve küçükbaş hayvanlara zarar veriyor.

ORMANA 'SAKATAT' BIRAKTILAR

Tedirginlikleri artan vatandaşlar ayıların köylere inmemesi için ormanlık alanlara kesilmiş kasaplık hayvanların ciğer, işkembe gibi iç organlarıyla baş ve ayaklarından oluşan sakatat koymaya başladı. Bu süreçte ayılar, yerleşim alanlarında görülmediği gözlendi.

"ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Yöre sakinlerinden Ercan Çetin, “Ayıların uyanma dönemlerinde sık sık yerleşim yerlerine inerek zarar verdiğini gördük. Yayla ve mezra evlerimize kadar gelip kapı ve pencereleri kırıyor ve yiyecek arıyorlar. Birçok kişinin hayvanlarına saldırılıyor, zarar veriyorlar. Biz de doğaya ayıların ve birçok yaban hayvanının yiyebileceği yiyecekler bırakarak evlere girmesini ve yerleşim alanlarına inmesini önlemeye çalışıyoruz. Bu konuda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Doyan ayılar da bölgelerinde kalıyor.” dedi.