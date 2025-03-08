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İHA

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir servis minibüsünün sürücüsü, yol kenarında bekleyen sokak köpeğine çarptı.

Köpek aracın altında kalırken servis sürücüsü, kazayı fark ederek bir süre bekledi.

YOLUNA DEVAM ETTİ

Bu sırada servisin içerisinde bekleyen öğrenciyi indirmek için binanın önüne yaklaşan minibüs sürücüsü, acılar içerisinde kıvranan köpeğin önünde geçerek yoluna devam etti.

Sokakta yürüyen vatandaşların ve yoldan geçen araçların durumu fark etmesine rağmen müdahale etmediği anlar güvenlik kamerasına yansırken, dakikalarca çaresiz bekleyen sokak köpeğine mahalle sakinleri müdahale etti.

YARALI KÖPEK GÖZÜNÜ KAYBEDEBİLİR

Kanlar içerisinde kalan sokak köpeği özel bir kliniğe getirilirken, veteriner tarafından yapılan incelemede köpeğin kafatasında kırık olduğu ve baskı nedeniyle gözünü kaybedebileceği tespit edildi.

7 aylık olduğu öğrenilen sokak köpeğinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.