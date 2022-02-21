Trabzon'da 'öfke kontrolü eğitimi’ töreninde gerginlik

Toplu taşıma hizmeti veren sürücülere yolcu ve birbirleriyle doğru iletişim kurmaları için hazırlanan eğitim projesinin imza protokolünde, bazı temsilciler ile belediye yetkilileri tartışma yaşadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı; toplu taşıma hizmeti veren esnafa insan ilişkilerinde öfke ve stresle başa çıkma yöntemleri, acil kurtarma ve ilk yardım ile trafik kuralları konularında uzmanlarca eğitimler vermel üzere proje hazırladı.

Taraflar eğitim programı imza töreninde bir araya gelirken, Sürmene Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ekrem Yılmaz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu arasında gergin anlar yaşandı.

"ŞOFÖRÜME EĞİTİM VERECEKSEN BUNU BİLMEM GEREKİYOR"

Kendilerinin sürece dahil edilmediğini öne sürüp tepki gösteren Ekrem Yılmaz, "Bu eğitimi verin, bu bir ihtiyaçtır. Biz eğitime karşı değiliz. Belediye olarak zaten bütün yetkiyi toplamışsın üzerine, eskiden kurulmuş sivil toplum örgütleri var. Bunların tamamını diskalifiye ediyorsunuz. Size çok saygı duyuyorum. Valilikten geldiğiniz için sizinle diyalog kuramıyorum. Biz oda başkanıyız. Şoförüme eğitim verecekseniz, bunu bileceğim." dedi.

"KAMERALAR ÖNÜNDE ŞOV YAPMAYALIM"

Murat Zorluoğlu ise "Göreve geldiğimizden beri en çok diyalog kurduğumuz kesim şoförlerdir. Şimdi kameralar önünde şov yapmayalım, sakin olalım. Bu şekilde iletişim olmaz. Burayı provoke etmek için geldiniz. Bunu kabul etmiyorum. Şoför esnafı ile ilgili güzel bir iş başlatmak için geldim buraya. Burada kalacaksanız, kalma şeklinde konuşacaksınız. Eğer ayrılacaksanız Allah selamet versin. Bu işi biz düzenleyeceğiz. Şu anda seni bilgilendiriyorum. Biz kendi personelimizden başlıyoruz. Bu toplantıda sizler fikirler söyleyeceksiniz. Konuşmamı tamamlayınca sizlere söz verecektim. Ancak siz buraya gelirken provoke etmek için gelmişsiniz." diye konuştu.

"ÖNCE BAŞKANLARA EĞİTİM VERİN"

Bunun üzerine Murat Zorluoğlu'na karşılık veren Yılmaz, "İlk önce başkanları eğitime tabi tut. Nerede ne konuşacağımızı nasıl hareket edeceğimizi bilelim. Ondan sonra şoför arkadaşlarımız eğitime tabi tutulsun." ifadelerini kullandı.

PROTOKOLE İMZA ATILMADI

Başkan Zorluoğlu, "Herkes önerisini yazılı bir şekilde tarafımıza sunsun" diyerek toplantıya sonlandırdı. Protokol imza töreni gerginlik üzerine yarıda kaldı, katılımcılar salondan ayrıldı.

"EĞİTİM TOPLANTISINDA YAPTIĞINIZA BAKIN"

Taraflar salondan çıkarken bir oda başkanı ile Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta arasında da tartışma yaşandı. Usta, "Ortamı gerdiniz. Eğitim toplantısında yaptığınıza bakın. Buna dört elle sarılmanız lazım." dedi.