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    Trabzon'da rampadan kayan kamyondan böyle kaçtılar

    Kaza yapan araca yardım eden 5 kişi, çekici olarak kullandıkları kamyonetin aniden hareket etmesi sonucu altında kalmaktan son anda kurtuldu.
    • DHA
    • 23.02.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 14:58
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    Trabzon'da rampadan kayan kamyondan böyle kaçtılar

    Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde kaza yapan bir aracı kurtarmak isteyen 5 kişi, başka birine ait kamyonet ile aracı çekmek istedi.

    Vatandaşlar, yokuş aşağı bırakılan kamyonetin lastiklerine takoz koyup kaza yapan araçla kamyoneti halatla birbirine bağladı.

    KAMYON BİR ANDA KAYMAYA BAŞLADI

    Çekme işlemi sırasında kaza yapan araç, aniden hareket edince kamyonetin tekerleği takozdan kurtuldu ve hareket etmeye başladı. Vatandaşlar ise panikle ve can havliyle kamyonetten kurtulmaya çalıştı.

    Yaşanan korku dolu anlar da saniye saniye kaydedildi.

    Trabzon'da yolda kalan kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

    Trabzon da rampadan kayan kamyondan böyle kaçtılar #1

    Trabzon da rampadan kayan kamyondan böyle kaçtılar #2

    Trabzon da rampadan kayan kamyondan böyle kaçtılar #3

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