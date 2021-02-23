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Trabzon'da rampadan kayan kamyondan böyle kaçtılar

Trabzon'da rampadan kayan kamyondan böyle kaçtılar

Kaza yapan araca yardım eden 5 kişi, çekici olarak kullandıkları kamyonetin aniden hareket etmesi sonucu altında kalmaktan son anda kurtuldu.