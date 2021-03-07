Trabzon'da saçı olmayan adamın ilginç çözümü

Arkadaşlarının önerisi üzerine kafasını buzağıya yalatan Karadenizli, izleyenleri güldürdü.

Trabzon’un Köprübaşı ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi'nde yaşayan Ali Suiçmez, sosyal medyada paylaştığı video ile ilgi gördü.

Saçı olmayan Suiçmez, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine kafasını buzağıya yalattı.

"SAÇ EKTİRMEK YERİNE BURAYA GELİN"

Suiçmez o anları kayda alırken saç ektirenlere de tavsiyelerde bulunup, “Saçımın çıkması için 'bana buzağı kafanı yalasın' dediler. Ben de onun için kafamı buzağıma yalatıyorum. Saç çıkması için saç ektirmeyin, yazıktır paranıza. Allah aşkına buna bir bakın. Saçınızın çıkması için gelin buraya” ifadelerini kullandı.

Suiçmez'in gülümseten o anları ise 'Karadenizli yine ilginç bir çözüm buldu' dedirtti.