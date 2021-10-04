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    Trabzon'da sağanak yağış ulaşımı olumsuz etkiledi

    Trabzon'da sağanak yağışın etkisiyle cadde ve yollar kısa sürede sular altında kaldı. Sürücüler araçlarıyla zor anlar yaşadı.
    • AA
    • 04.10.2021 - 03:12
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    Trabzon'da sağanak yağış ulaşımı olumsuz etkiledi

    Trabzon'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

    30 dakika süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar, göle döndü.

    Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan sürücüler su birintileri oluşan yolda araç kuyruğu oluşturdu.

    SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

    Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkilerinde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

    Belediye, karayolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale edip, tıkanan mazgalları açarak, yolda biriken suyu da tahliye etmeye çalıştı.

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    Trabzon da sağanak yağış ulaşımı olumsuz etkiledi #4

    Trabzon da sağanak yağış ulaşımı olumsuz etkiledi #5

    Trabzon da sağanak yağış ulaşımı olumsuz etkiledi #6

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