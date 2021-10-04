Trabzon'da sağanak yağış ulaşımı olumsuz etkiledi

Trabzon'da sağanak yağışın etkisiyle cadde ve yollar kısa sürede sular altında kaldı. Sürücüler araçlarıyla zor anlar yaşadı.

Trabzon'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

30 dakika süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar, göle döndü.

Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan sürücüler su birintileri oluşan yolda araç kuyruğu oluşturdu.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkilerinde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye, karayolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale edip, tıkanan mazgalları açarak, yolda biriken suyu da tahliye etmeye çalıştı.