Trabzon'da şehit polisin cenaze namazını babası kıldırdı

Trabzon'da 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Yusuf Ceylan’ın cenaze namazını emekli imam olan babası İlyas Ceylan Kıldırdı.

Trabzon'da trafik/asayiş uygulaması yaptığı sırada dur ihtarına uymayan sürücünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Polis Memuru Yusuf Ceylan'ın naaşı dün Trabzon Valiliği önünde yapılan törenin ardından Samsun’a getirildi.

Şehit Ceylan için sabah saatlerinde Alaçam ilçesi Göçkün Mahallesi’ndeki baba ocağında helallik alındı.

ŞEHİDE BABASINDAN SON GÖREV

3 çocuk babası şehit Yusuf Ceylan’ın baba ocağında alınan helalliğin ardından cenaze Alaçam Merkez Sadi Bey Camisi'ne getirildi.

Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Şehidin babası İlyas Ceylan, müftü ve Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya oğlunun cenaze namazını kıldırıp, kıldıramayacağını sordu.

İzni aldıktan sonra cübbesini ve sarığını giyen baba İlyas Ceylan, oğlunun cenaze namazını kıldırdı.

Şehit polisin cenaze namazını babası kıldırdı, sonra tabutuna sarılıp ağladı

OĞLU İÇİN HELALLİK İSTEDİ

Namazın ardından helallik isteyen Baba Ceylan, “Allah’ın muhterem kulları, şehit oğlum için uzaktan ve yakından buraya teşrif edip geldiniz. Haklarınızı helal edin. Allah dualarınızı kabul eylesin. Allah, sizlerin ve çoluk çoğunuzu her türlü kötülükten, hastalıktan muhafaza eylesin. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Baba Ceylan helallik istedikten sonra oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Cenazede, Şehit Polis Memuru Yusuf Ceylan’ın eşi Havva, annesi Hamide, kızları Elif Sena, Eslem ve Melih Nare Ceylan da gözyaşlarına hakim olamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazeye ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, protokol üyeleri, aile yakınları ve Alaçamlı hemşehrileri katıldı.

Şehidin cenazesi, Alaçam Merkez Sadi Bey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Göçkün Mahalle Mezarlığına defnedildi.