Haberler



Gündem



Trabzon’da tüp patlaması sonucu ev çöktü, 1 kişi yaralandı

Trabzon’da tüp patlaması sonucu ev çöktü, 1 kişi yaralandı Of ilçesinde bir evde yaşanan tüp patlaması sonucu bina çöktü. Enkaz altında kalan 70 yaşındaki Hasan Arslan, ekipler tarafından yaralı olarak çıkarıldı.