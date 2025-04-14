İHA
Trabzon’un Of ilçesinde öğle saatlerinde, bir evde henüz belirlenemeyen nedenle tüp patlaması meydana geldi.
Patlamayla birlikte evde çökme yaşanırken, mahallede büyük panik oluştu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI
Yapılan incelemede 70 yaşındaki Hasan Arslan’ın enkaz altında kaldığı tespit edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle Arslan, yaralı şekilde kurtarılarak Of Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
EV TAMAMEN ÇÖKME RİSKİ TAŞIYOR
Patlama nedeniyle 2 katlı evin tamamen çökme riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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