Trabzon'da turist hareketliliği! Turizm canlandı, Valilik fahiş fiyat uygulamasını başlattı 12 farklı Orta Doğu ve Körfez ülkesinden 24 ayrı noktadan, günlük 4 bin 500 turistin geldiği Trabzon'un nüfusu, turizm göçüyle arttı. Bunun üzerine Valilik, fahiş fiyat artışına yönelik denetimlerini artırdı.

DHA

Yaz mevsiminin gelmesiyle yurdun dört bir yanı turist akınına uğramaya başladı.

Bunlardan biri de yaz-kış yoğun ilgi gören Trabzon oldu.

Doğu Karadeniz'in güzelliklerini görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, kentin turistik bölgelerini ziyaret ediyor.

Böylelikle Uzungöl ve Sümela Manastırı'nın yanı sıra yüksek rakımlı yaylalar yoğun ilgi görüyor.

Günlük 4 bin 500 turist geliyor

Yaz sezonu hareketliliğinin sürdüğü kentte günlük sayısı 35'e çıkartılan 'charter' uçak seferleriyle Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman gibi Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden günlük 4 bin 500 turist geliyor.

Kentin nüfusu turizm göçüyle artarken otel, pansiyon, bungalov evlerle araç kiralama ve tur acentelerinde tam kapasite hizmet sunuluyor.

Fahiş fiyat uygulamaları ile gündeme gelen kentte denetimler de sıklaştırılırken, turizmin 12 aya yayılması için çalışmalar yapılıyor.

"Günlük ortalama 30-35 arası uçak seferi yapılıyor"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentin 2023 turizm sezonuna güzel başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Trabzon, yoğun bir turizm sezonu geçiriyor. Özellikle Körfez ülkelerimizden 12 farklı ülke 24 ayrı noktadan şu an günlük ortalama 30-35 arası uçak seferi yapılıyor. Dış hatlar terminalimize günlük giren uçak sayımız 30-35 arası ve ortalamada 4 bin 500 civarında her gün giriş oluyor. Tabii bunun dışında ülkemizin farklı yerlerinden yine Trabzon'a, özellikle İstanbul aktarmalı, günlük bize 25 civarında uçak geliyor. Bunların da belli bir kısmını da yine bizim turistlerimiz oluşturuyor. Bu yıl özellikle bayramdan sonra ilimize ciddi bir turist gelişi oldu. Geçen yılla kıyasladığımızda haziran ayı için söylüyorum bunu, sadece neredeyse yüzde 90 civarında bir artış var.

"Fahiş fiyat uygulamasından artık kaçınmamız gerekiyor"

Fahiş fiyat uygulamalarıyla gündeme gelen kentte denetimlerin sıklaştırıldığını aktaran Vali Ustaoğlu, şöyle devam etti:

Böyle güzel bir dönem geçiren Trabzonumuzun, buna yönelik bizim de tüm sektörler itibarıyla gelen misafirlerimizi, turistlerimizi iyi bir şekilde ağırlamamız da bir o kadar önem arz ediyor. Başta hizmet standardı ve kalitesiyle ve özellikle fiyatlar noktasında kamuoyuna yansıyan fahiş fiyat uygulamasından artık kaçınmamız gerekiyor. Yani bu noktada, bu kırılgan olan böyle bir sektörün ve Trabzonumuzda uzun süre kalıcı olması bizler için çok önemli. Özellikle farklı fiyat uygulaması, fahiş fiyat uygulaması ki şu an denetim komisyonlarımız sahada ve yoğun bir şekilde denetim yapıyoruz ve kesinlikle üzerine de gideceğiz.

"Geçen yılla bu yıl arasında yüzde 60-70'i bulan artış var"

Turizm rakamlarına dikkat çeken Vali Ustaoğlu, şu bilgilendirmelerde bulundu: