Trabzon'da turist sayısı! Geçen yıla göre yüzde 30 artış Trabzon’a özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen turist sayısında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30 artış yaşandı.

İHA

Türkiye yoğun bir yaz dönemini geride bıraktı...

Yerli ve yabancı turistlerin gözde tercihleri arasındaki Türkiye, rekor üstüne rekor kırıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde geçtiğimiz yıl yaşanan turizm hareketliliği bu yıl da artarak devam etti.

Yeşil ve mavinin bir arada bulunduğu, kendine has kültürel zenginliğiyle dikkati çeken Trabzon, tatil güzergahları arasında yer alıyor.

Havalimanına 145 uçak iniş-kalkış yaptı

Şehir merkezinde de alışveriş yaparak vakit geçiren turistler, yörede trekking, rafting, safari, balık tutma, paraşütle atlama gibi alternatifleri de değerlendiriyor.

Trabzon Havalimanı tarihinin en yoğun gününü 30 Haziran tarihinde yaşarken, havalimanına 145 uçak iniş-kalkış yaparak tüm zamanların rekoru kırıldı.

Yüzde 30 artış sağlandı

Turist sayında geçen yıla oranla yüzde 30 oranında artış önümüzdeki sezona daha hazır bir Trabzon oluşturmak için çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

Türkiye’deki turizm geliri 50 milyar civarında olduğu hesaplandığında Trabzon yüzde 2'lik bir paya sahip.

Dolayısıyla Türkiye’deki turizm gelirinin 50 milyar civarında olduğunu düşünürsek Trabzon yüzde 2'lik bir paya sahip.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)