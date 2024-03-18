Trabzon'da yol çalışmasında heyelan felaketi Yoğun yağmur alan bölgede yol çalışması sırasında yaşanan heyelanda can kaybı ve yaralanan olmazken, ekipler güvenlik önlemleri kapsamında yolu tek taraflı geçişe açtı.

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İHA

Trabzon'da heyelan yaşanan heyelan felaketi panik dolu anlara neden oldu.

Of-Hayrat karayolu çalışması sırasında dün itibarıyla yolda kayma meydana geldi.

Yol çalışması ve yoğun yağmur yağışının etkisiyle oluşan yol kayması sonucu yaşanan heyelanda herhangi bir can ve mal kaybı oluşmadı.

Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri aldı.

Yol çalışması sürüyor

Tek taraflı ve tali yollardan kontrollü bir şekilde trafiğe açılan yolda, duvar yapım çalışmaları sürüyor.

"Kontrollü olarak trafikte geçişleri sağlıyoruz"

Yaklaşık iki aydır yol yapım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden yol yapım firma sahibi Hasan Taşkara, "İki gündür bu mevkide taş duvar çalışması yapıyorduk. Temeli döktük. İki gündür yağmurun da etkisiyle duvarın arkasında kayma oldu. Herhangi bir olumsuzluk yok. Kontrollü olarak trafikte geçişleri sağlıyoruz. Bugün akşama kadar yolu trafiğe tamamen açmayı planlıyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)