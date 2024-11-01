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Haber Merkezi

Sokak köpeği sorunu, yasal düzenlemeye rağmen hayatımızdan çıkmıyor.

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM'de kabul edilip 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlandı.

Sokak köpeklerinin toplatılması, rehabilite edilerek kısırlaştırılması, hasta, saldırgan ve rehabiliteye cevap vermeyen hayvanların uyutulmasını öngören kanun, yerel yöneticilere büyük sorumluluklar yüklüyor.

Tüm bu sorumluluklara rağmen çoğu yerel yönetici, sokaklarda tehlike saçan köpekleri toplamak şöyle dursun; hayvanseverlere hoş görünmek adına köpeklere kol kanat geriyor.

SOKAK KÖPEĞİNİ ELLERİYLE BESLEDİ

Bunun son örneği Trabzon'da yaşandı.

Sokakları güvenli hale getirmesi beklenen AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sokak köpeklerini elleriyle besledi.

O anları da video kaydına aldıran Genç, X hesabından paylaştı.

Genç, paylaşımını "Bu dünyayı birlikte paylaşıyoruz... Onlar bize emanet..." notuyla yaparken paylaşıma tepki yağdı.

YASAL DÜZENLEMENİN YEREL YÖNETİCİLERE VERDİĞİ SORUMLULUKLAR

Büyükşehir belediyelerine, il belediyelerine ve nüfusu 25 bini aşan belediyelere, sahipsiz hayvan bakımevleri kurma, tüm başıboş sokak köpekleri toplanıp bakımevlerine alma ve bakımevlerine alınan köpekler kısırlaştırılarak sahiplendirme sorumluluğu yükleyen yasa yerel yöneticiler tarafından dikkate alınmıyor.

Kanun ayrıca, başıboş sokak köpeklerini toplamayan, yasadaki maddeleri yerine getirmeyen belediye başkanlarına, 6 ay ile 2 yıl arası hapis cezası verilmesini emrediyor.