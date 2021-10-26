Trabzonlu çevreci ressamın evi yangında küle döndü

Eserlerinde çevre sorunlarına değinen Gökçe Erhan’ın evi, deniz ekosistemi hakkındaki basın açıklaması öncesinde yandı. Feryat eden kadın, "Ev tekrar ayağa kalkar ama denizi geri döndüremeyiz” dedi.

Karadeniz Bölgesi’nde çevre sorunlarına çizdiği tablolarla dikkat çeken ressam Gökçe Erhan’ın Trabzon'da tek yaşadığı 2 katlı ve yöresel mimarili evi, cumartesi akşamı alevlere teslim oldu.

Sürmene ilçesine bağlı Gökçesu Mahallesi’ndeki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, Erhan'ın tabloları da kül oldu.

'KUNDAKLAMA' ŞÜPHESİ

Ressam Erhan, deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklaması için çağrıda bulundu. Erhan’ın basın açıklamasına saatler kala evinin yanması üzerine jandarma ekipleri, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili ‘kundaklama’ şüphesiyle inceleme başlattı. Erhan, yangın öncesi evinin arka tarafında ses duyduğunu belirtti.

YANGINA RAĞMEN BASIN AÇIKLAMASINI YAPTI

Erhan, evi yanmasına rağmen söz konusu basın açıklamasına katıldı. Çamburnu Doğa Kültür Sanat Derneği, Sürmene Yeniçam Balıkçı Kooperatifi üyeleri ve bölge halkının katıldığı açıklamada konuşan Erhan, “Bu projeler, geçimini balıkçılıkla sağlayan aileleri son derece olumsuz etkileyecektir. Kültür balığı tesisi için düşünülen bölge, görüntü kirliği yaratacak ve genel estetiği bozarak yerel turizmi etkileyecektir. Kafeslerde kullanılacak yemler, doğal ortamdaki deniz balıklarının besin zincirinin bozulmasına neden olacaktır. Denizlerde yakalanan küçük balıklar, çiftliklerde yem olarak kullanılacağı için küçük deniz balıkları soyları tükenmekte olacak ve hamsi kültürü tehdit altına girecek. Bu projeye kesinlikle karşıyız. Çamburnu’na kimse kafes saplayamaz.” diye konuştu.

"YANAN EV GERİ GELİR, KAYBEDİLEN DENİZ GERİ DÖNDÜRÜLEMEZ"

Evinin yandığını hatırlatan Erhan, “Biz atalarımızdan kalan aile evimizi kaybetmiş olsak da bu geri getirilebilir bir şey. Ben bir ressam olarak oradaki her ayrıntıyı aynı şekilde resmedebilirim. Yanan evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez.” dedi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Erhan, konuşması sırasında ise gözyaşlarını tutamadı.

Trabzonlu çevreci ressamın evi yangında küle döndü