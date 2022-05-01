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    Trabzonsporluların coşkulu kutlamalarında 7 kişi hastaneye kaldırıldı

    38 yılın ardından şampiyonluğu yakalayan Trabzonspor taraftarı, gün doğana kadar sokaklarda kutlama yaptı. Bu esnada konfeti ve meşalelerle yaralanan 7 kişi ise hastanelik oldu.
    • 01.05.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 15:59
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    Trabzonsporluların coşkulu kutlamalarında 7 kişi hastaneye kaldırıldı

    Antalyaspor’la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

    Bordo mavili taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu stadyum ve meydanlarda sabahın ilk ışıklarına kadar kolbastı ve horon oynayarak kutladı.

    Kutlamalarda 7 kişi hastaneye kaldırıldı

    Coşkulu kutlamalar sırasında konfeti patlaması nedeniyle yüzünden yaralanan, yakılan meşale dumanından etkilenerek solunum sıkıntısı yaşayan ve göğüs ağrısı oluşan 7 kişiye sağlık görevlileri müdahale etti. 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

    75 sağlık görevlisi nöbet tuttu

    Trabzon’da 14 ambulans ile 75 sağlık personeli şampiyonluk kutlamaları için görev aldığı öğrenildi.

    Trabzonsporluların coşkulu kutlamalarında 7 kişi hastaneye kaldırıldı #1

    Trabzonsporluların coşkulu kutlamalarında 7 kişi hastaneye kaldırıldı #2

    Trabzonsporluların coşkulu kutlamalarında 7 kişi hastaneye kaldırıldı #3


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