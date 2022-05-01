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Trabzonsporluların coşkulu kutlamalarında 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Trabzonsporluların coşkulu kutlamalarında 7 kişi hastaneye kaldırıldı

38 yılın ardından şampiyonluğu yakalayan Trabzonspor taraftarı, gün doğana kadar sokaklarda kutlama yaptı. Bu esnada konfeti ve meşalelerle yaralanan 7 kişi ise hastanelik oldu.