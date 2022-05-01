- Haberler
- Gündem Haberleri
- Trabzonsporluların coşkulu kutlamalarında 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Trabzonsporluların coşkulu kutlamalarında 7 kişi hastaneye kaldırıldı
38 yılın ardından şampiyonluğu yakalayan Trabzonspor taraftarı, gün doğana kadar sokaklarda kutlama yaptı. Bu esnada konfeti ve meşalelerle yaralanan 7 kişi ise hastanelik oldu.
- 01.05.2022 - 15:31
- Güncelleme : 01.05.2022 - 15:59
Antalyaspor’la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Bordo mavili taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu stadyum ve meydanlarda sabahın ilk ışıklarına kadar kolbastı ve horon oynayarak kutladı.
Kutlamalarda 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Coşkulu kutlamalar sırasında konfeti patlaması nedeniyle yüzünden yaralanan, yakılan meşale dumanından etkilenerek solunum sıkıntısı yaşayan ve göğüs ağrısı oluşan 7 kişiye sağlık görevlileri müdahale etti. 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
75 sağlık görevlisi nöbet tuttu
Trabzon’da 14 ambulans ile 75 sağlık personeli şampiyonluk kutlamaları için görev aldığı öğrenildi.