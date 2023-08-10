Trabzon'un yeni valisi Aziz Yıldırım oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Trabzon Valisi olarak Aziz Yıldırım görevlendirildi.

ensonhaber.com Valiler Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 57 ile yeni vali ataması yapıldı. Yayımlanan kararnameyle birlikte 2018 yılından beri Trabzon'da valilik yapan İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Valiliği'ne atandı. Trabzon'un yeni valisi Aziz Yıldırım Trabzon'un yeni valisi ise daha önce Tekirdağ Valiliği görevini yürüten Aziz Yıldırım oldu. Aziz Yıldırım ismini gören bazı sosyal medya kullanıcıları eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Trabzon Valisi olduğuna dair esprili paylaşımlarda bulundu. Vali Aziz Yıldırım kimdir? Aslen Trabzon ili Şalpazarı ilçesinden olan Aziz Yıldırım, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1986 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü master programına katılmış ve 1988 yılında kamu yönetimi uzmanı olarak mezun olmuştur. Kaymakamlık mesleğine Afyon'da kaymakam adayı olarak başlayan Aziz Yıldırım, daha sonra sırasıyla - Adana-Saimbeyli Kaymakamlığı, - Yozgat-Saraykent Kaymakamlığı, - Elazığ- Kovancılar Kaymakamlığı, - Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü, - Aksaray Vali Yardımcılığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, - İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, - Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, - İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, - Afyonkarahisar Valiliği, - Muş Valiliği, - Tekirdağ Valiliği görevlerini yürütmüştür. Aziz Yıldırım, evli ve iki çocuk babasıdır. Gözden Kaçmasın 57 ile vali ataması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı Haberin Detayları