Trafik cezası kıyağına karşı çıkan Sabahat Akkiraz'a milletvekillerinden tepki

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Maaşlarından memnuniyetsizlikleri ve Meclis Lokantası'ndaki ucuzluk üzerinden eleştirilerin hedefinde olan milletvekilleri, şimdi de trafik muafiyetleriyle gündemde.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) CHP'li milletvekilleri tarafından yürütülen girişimler sonucunda, eski ve mevcut milletvekillerine ceza muafiyeti getirildi.

MİLLETVEKİLLERİNE TRAFİK CEZASI MUAFİYETİ

Vekiller, uymadıkları trafik kuralları yüzünden yedikleri cezayı ödemeyecek.

Bir dilekçe ile TBMM'ye başvuran milletvekilleri, 2 araçlarını bu kapsamda muafiyet altına alabilecek.

CEZALARINI TBMM ÖDEYECEK

Plakaya yazılan cezalar da TBMM tarafından ödenecek. Yeni düzenlemeden 3 bin 600 eski ve yeni milletvekili yararlanabilecek.

Bu uygulama kamuoyunda duyulunca tepkilere neden oldu. Özellikle kamuoyunda tanınan isimlerin bu muafiyete karşı çıkması, TBMM'den tepkilerin yükselmesine neden oldu.

CHP'li vekillerin imtiyaz arayışına karşı çıkanlardan biri de eski CHP Milletvekili ve sanatçı Sabahat Akkiraz'dı.

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"SANA ÇOK TEPKİ VAR"

Akkiraz, X hesabından yaptığı bir açıklama ile uygulamayı duyurduğu ve karşı çıktığı için milletvekilleri tarafından eleştirildiğini açıkladı.

Akkiraz, "Eski bir vekil arkadaşım aradı. Sana çok tepki var dedi!!! Milletvekillerine trafik cezası kesilmemesi için gelen düzenlemeyi duyurduğum ve karşı durduğum içinmiş!!! Tepki verenler halk olmadıktan sonra önemli değil dedim. Dün de yanlıştı. Yarın da yanlış olacak." ifadelerini kullandı.

"TBMM'DEN ARADILAR ARACIM CEZALARDAN MUAF OLACAKMIŞ"

Akkiraz, uygulamanın işleme alınmasından sonra TBMM'den arandığını ve kendisine bilgilendirme yapıldığını yine X hesabından duyurmuştu.

Akkiraz şu ifadelerle yeni uygulamaya karşı çıkmıştı: