Trafik cezası ve MTV'de indirim müjdesi

Meclis'te hazırlanan vergi borcu yapılandırmasına göre, trafik cezası ve Motorlu Taşıt Vergisi'ni ödeyemeyenlere büyük indirim sağlanacak.

Meclis’e sunulan 15 maddelik yeni af paketi, araç sahiplerini de rahatlatacak.

Çıkacak yasa ile Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, idari para cezaları, öğrenim kredisi dahil devlete olan borçlar yapılandırılacak.

PEŞİN ÖDEME AVANTAJI

Koronavirüs cezaları haricinde trafik ve kaçak geçiş gibi idari para cezalarında istisnai durum söz konusu.

Buna göre; 30 Nisan 2021 öncesi döneme ilişkin ödenmediği için katlanan veya EDS yoluyla kesilip geç bildirildiği için yükselen trafik cezalarını yapılandırmak isteyenler, peşin ödeme koşuluyla ceza asıllarında yüzde 25 indirim hakkına sahip olacak. Mevcut durumda da kesilen ceza 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirim uygulanacak.

Düzenlemenin önümüzdeki haftalarda Meclis'ten çıkması bekleniyor. Yasa sonrası yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2021'de sona erecek.

ANAPARADA YÜZDE 25 İNDİRİM

Başvuru yaptıktan sonra ilk taksit son ödeme süresi olan 30 Eylül’e kadar trafik ve kaçak geçiş cezalarını peşin ödeyen, yüzde 25’lik anapara indirimini alacak.

İKİNCİ TAKSİT SÜRESİNDE BORCUNU KAPATANA DA KOLAYLIK

Bunun yanında taksiti seçip, ilk taksiti eylül ayında ödeyen, kalan borcun tamamını ikinci taksit süresinde ödeyene de anapara üzerinden yüzde 12,5 indirim yapılacak. Böylece her ay sonunda gecikmeye girdiği için yüzde 5 oranında faiz eklenen trafik cezalarında daha az bir ödeme gerçekleşecek.