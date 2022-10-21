Trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? İşte Binali Yıldırım'ın son durumu...

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve milletvekili Şamil Ayrım'ın da içerisinde olduğu araç Azerbaycan'da kaza yaptı. Olay sonrası Binali Yıldırım sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Önceki gün AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve milletvekili Şamil Ayrım'ın da içerisinde olduğu araç Azerbaycan'da Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı. Gelişme sonrası Binali Yıldırım'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Yıldırım, sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?

Yıldırım, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Ayrıca hastaneden açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Havalimanına geldikten sonra cumhurbaşkanımızı uğurladık. Efkan Bey ile birlikte hastaneye geldik. Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Bey hastanedeydi zaten. Büyükelçimizle birlikte buradaki doktorlardan, başhekim arkadaşımızdan bilgi aldık. Bu bilgi çerçevesinde Allah'a şükürler olsun ki ciddi bir durum yok. Şamil Bey'i gördük. Şamil Bey'le konuştuk. Binali Bey’in istirahati devam ediyordu. Onu da birazdan göreceğiz. Hekim arkadaşlarımızın söylediği şeyler herhangi bir şekilde hayati tehlikesi olan herhangi bir durum yok. Allah'a şükürler olsun durumları iyi”" açıklamasını yaptı.

"Tedbir amaçlı hastanedeler"

Şu anda durumlarının iyi olduğu söyleyen Çelik, "Sayın bakanımızla da beraber değerlendirme yaptık biraz evvel. Durumları gayet iyi, Allah'a şükür ciddi bir sıkıntı gözükmüyor ama tabii ki sabaha kadar gözetim altında tutmak istiyorlar tedbir gereği, ihtiyaten bunu yapmak istiyorlar. Tabii ki biz de doktorlarımızın tavsiyesine uyacağız” ifadelerini kullandı.