Trafik kazası sonrası entübe edilen Metin Uca yaşamını yitirdi

Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşınca kaza yapan Metin Uca, kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca acilen ameliyata alınmıştı.
Menajeri Kübra Kalem Baykara, önceki gün yaptığı açıklamada sağlık durumu iyiye giden Uca'nın yeniden fenalaşınca operasyona alındığını, entübe edildiğini ve kritik 72 saati geçirmesinin beklendiği ifade etmişti.
Yaşamını yitirdi
Tedavisi yoğun bakımda devam eden 62 yaşındaki Metin Uca hayatını kaybetti.
Uca'nın vefat haberini veren Baykara, "Metin Uca'mızı kaybettik. Kalbimiz acıyor" paylaşımında bulundu.
Metin Uca kimdir?
13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da doğan Metin Uca; kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri aldı.
1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı (AA) sınavıyla muhabirliğe başladı.
1989 yılında TRT'ye geçen Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, ATV ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde etkin olarak siyasetle uğraştı.
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