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Trafik kazası sonrası entübe edilen Metin Uca yaşamını yitirdi

Trafik kazası sonrası entübe edilen Metin Uca yaşamını yitirdi Araç kullanırken fenalaşarak trafik kazası geçirmesinin ardından boyun şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Metin Uca hayatını kaybetti.