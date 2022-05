Trafik kazası geçiren Rıza Kayaalp'ten açıklama

Yozgat'ta bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili açıklama yapan Milli güreşçi Rıza Kayaalp, elinden gelen her şeyi yaptığını, tetkikte yüzde yüz merhum yayanın suçlu olduğunu söyledi.

Dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, geçtğimiz gün otomobiliyle Sivas-Ankara arasındaki E-88 karayolunun Yozgat Çalatlı köyü mevkiinde seyir halindeyken, karşıdan karşıya geçmek isteyen Ertuğrul Dolgunyürek'e çarpmıştı.

Tırın da çarptığı yaya hayatını kaybetti

Yola savrulan iki çocuk babası Dolgunyürek, daha sonra da tırın çarpmasıyla olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Rıza Kayaalp gözaltına alınıp serbest kaldı

Kazanın ardından Kayaalp ve Şahin gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Rıza Kayaalp ve Necmi Şahin, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza raporu ortaya çıktı: Alt geçit kullanılmadı

Jandarmanın hazırladığı kaza raporunda Dolgunyürek'in, 150 metre ileride bulunan alt geçit yerine ışıklandırma bulunmayan yerde yolun karşısına geçmeye çalıştığı; Kayaalp'in, aniden yola çıkan Dolgunyürek'e otomobilinin sağ çamurluk ve aynası ile çarptığı belirtildi.

Rıza Kayaalp'ten açıklama

Yaşanan olayın ardından Milli güreşçi, hakkında çıkan haberler ve eleştiriler sonrasında haksız ithamlara maruz kaldığını belirterek, kazayı ayrıntılarıyla anlattığı bir paylaşımda bulundu:

"Kaza haberim, aceleyle ve bilinçsizce paylaşıldı"

"Bu açıklamayı sosyal medyada ve gazetelerde yalan-yanlış haberler, yorumlar yüzünden yapmak zorunluluğu hissediyorum, öncelikle vefat eden şahsa Allah’tan rahmen, ailesine baş sağlığı diliyorum. Suç kimde olursa olsun hiçbir canın kaybından önemli değildir bunun bilinmesini istiyorum.

Yozgat’ta bulunan ulusal basınımızın, özellikle İHA ajansı, benim ülkemi temsil eden bir sporcu olduğumu, acele yapacakları haber yüzünden zor duruma düşeceğimi umursamaksızın ismim haber niteliği taşıdığı için hızlı ve araştırılmadan, haberim paylaşılsın diye bilinçsiz yapılarak servis edilen haberler yüzünden halk nezdinde zor duruma düşürmüşlerdir.

Olaydan 15-20 dakika sonra gelen TC Savcımıza olayın nasıl gerçekleştiği konusunda vermiş olduğum ifadem neyse bir sonraki gün de verdiğim resmi ifadem de birebir aynıdır, eğer aksi bir durum var ise sayın savcımızı sizlerin huzurunda görevini yapmaya davet ediyorum."

"Hızım normaldi, ama yol karanlık, merhumun kıyafetleri siyahtı"

"Olay aynen şöyle gerçekleşti:

Arkadaşımın düğününe katılmak için gitmiş olduğum memleketimde ailemi ziyaret etmek için arkadaşlarımla birlikte köyüme gittim. 3-4 saat köyde kaldıktan sonra ailemin yanından ayrılarak güreşçi olarak yetiştiğim Güreş Eğitim Merkezi’ne doğru gitmek için yola çıktım. Hiç acele edilecek bir durum yoktur, kurallara uyarak Yozgat’a doğru 60-70 km hızımla anayolda seyir halindeydim. Çok karanlık bir yoldu ve acelemiz de yoktu zaten. Yozgatlı hemşehrilerim de bilirler ki o yol asfaltının siyah olması, ışıkların da olmamasından dolayı zifiri karanlık. Ben sol şeritte ilerlerken merhum şahıs Çalatlı köyü Yozgat tarafı çıkışında bulunan Coşkunlar fabrikası önünde birden önümüze çıkıvermiştir. Şahsı görmemle direksiyonu sola kırmam 1 saniyelik bir olaydı ki sol şeritte olmama rağmen bu olay gerçekleşmiştir."

"Üzerine gelen tırı durdurmaya çalıştık, bizi görmedi"

"Merhum şahıs benim sağ çamurluğuma çarpmıştır, biz ne olduğunu anlayamadan aniden gelişti her şey.. Kenara çektim ve park ettim. Şahsı derhal hastaneye yetiştirmek düşüncesiyle hızla arabadan inip olay yerine doğru yürümeye başladık, dediğim gibi çok karanlık bir yol olması ve şahsın siyah kıyafetli olmasından mütevellit, görmekte zorlandık, telefonlarımızın flaşını açtık, tam o sırada arkadan gelen tırın ışığıyla şahsı fark ettik, oturur ve kolunu tutar vaziyetteydi. O an merhum şahıs da tırın kendisine geldiğini görünce elini kaldırdı durması için, biz de hemen can güvenliğimizi bile düşünmeden yola atladık tır şoförünü durdurabilmek için kollarımızı kaldırdık, bağırdık. Şahsı tırın önünden çekmeyi düşündüm o an ama zaman olarak yetişmem imkansızdı."

"Tır şoförü fark ettiğinde çok geç olmuştu"

"Maalesef merhum şahıs tırın altına girince tır durabildi. Zaten fabrikadaki görgü şahitleri de merhumun oturur vaziyette kolunu tuttuğunu ve iyi olduğunu, tırın durması için elini kaldırdığını ve bizim uğraşımızı görmüş, karakolda beyanlarında belirtmişlerdir. Burada tır şoförünün de yapabileceği bir şey yoktu. Onu suçlamak gibi olmasın, dediğim gibi şahsın kıyafetleri ve asfalt simsiyahtı, hiçbir ışık yoktu. Bu durumlar görüş mesafesini kısıtlıyordu zaten. Hemen merhum şahsa yardıma koştuk. Tır şoförüne tırı geri almasını söyledik. O da 1-2 metre tırı geri aldı, merhum şahıs tırın altından açığa çıktı, biraz hareket etti ve maalesef vefat etti."

"Merhumun yüzde 100 suçlu olduğu anlaşılmıştır"

"Sonrasında sağlık ekipleri, polis, jandarma ve savcımız görevlerini yapmak içine olay yerine geldiler. Olayın araştırılması, görgü tanıklarının dinlenmesi, sonrasında bilir kişi raporlarında hızımın kurallara uygun olduğu, yolun ışıksız olması, kıyafetlerinin siyah olması, yaya geçidinin olmaması, 150 metre ileride yaya alt geçidinin olması göz önünde bulundurularak yüzde 100 merhum yayanın suçlu olduğu anlaşılmıştır, herkese saygılarımla.

Beni anlamadan dinlemeden suçlayanlar, umarım bu olay sizlerin başına gelmez, gelirse de beni o zaman daha iyi anlarsınız."