Trafik kazısında ölen AK Parti'li Betül Önderoğlu'nun ailesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

AK Parti'nin acı günü...

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun trafik kazasında yaşamını yitirmesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ailesine ve parti teşkilatına başsağlığı diledi.

"VEFAT ETTİĞİNİ ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Erdoğan, mesajında şu sözleri sarf etti:

AK Parti'mizin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, kıymetli kızımız Betül Önderoğlu'nun bir trafik kazasında vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim.



Betül kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, AK Parti teşkilatımıza, arkadaşlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.