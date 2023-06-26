Trafik yoğunluğunun azaldığı Bolu'da tatilcilerden geriye çöpler kaldı TEM otoyolunun Bolu geçişinde iki gündür devam eden trafik yoğunluğu azalınca geriye tatilcilerin çöpleri kaldı. İşletme sahipleri duruma isyan etti.

İHA

Kurban Bayramı'na sayılı gün kaldı, tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular yollara düştü.

İstanbul'un Anadolu’ya açılan kapısı olarak tabir edilen karayollarının Bolu geçişinde akıcı bayram tatili yoğunluğu akşam saatleri itibariyle azaldı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek için yola çıkan tatilciler TEM otoyolu ve D-100'ün Ankara istikametinde zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Trafiğin rahatladığı saatlerde ise TEM otoyolunun Ankara istikametinde emniyet şeridinde ortaya çöp dolu manzaralar çıktı.

Otoyolun kenarına atılan çöpler görüntü kirliliğine neden oldu.

İşletme sahibi çöp dolu manzaraya isyan etti

TEM otoyolunun Ankara istikameti üzerinde Avşar köyü mevkiinde faaliyet gösteren işletmenin yöneticisi Hidayet Atalay, "Bayram trafiğini olduğu bölgede 24 saat demeden gece gündüz çalışıyoruz. Halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Ancak bayram yoğunluğu sebebi ile gelen misafirlerimizin bıraktığı bu pislikler, çöpler bizleri son derece üzüyor ve yoruyor. Çöp toplamak için çalışan 10 tane çalışanımız var. Ancak yetişemiyoruz. Tesisimizden alışveriş yapmayan vatandaşlarımız da bölgede ihtiyaçlarını giderebiliyor. Ancak gelip bıraktıkları çöpten dolayı biz son derece mağdur oluyoruz. Bıraktıkları manzara bu şekilde. Tesisimizin her yerinde çöp konteyneri var. Her 5 metrede bir konteyner var. Ama baktığımızda çim alanlarına asfaltta bile çöpler var. Hem görüntü kirliliği hem çevre kirliliğine neden oluyor. Tatilcilerimize çöplerini çöp kutusuna atmasını istiyoruz. Biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.