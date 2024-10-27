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Haber Merkezi

Güvenlik güçlerinin çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Şehrin ve vatandaşların güvenliğini korumak için birçok noktada trafik ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor.

Denetimler kapsamında kurallara uymayan binlerce sürücüye ceza uygulanıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17-24 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.

2 MİLYON 829 BİN 271 ARAÇ DENETLENDİ

Bakan Yerlikaya, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik ve çakar denetimlerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 17-24 Ekim 2024 tarihleri arasında toplam:

2 milyon 829 bin 271 araç denetlendi.

TOPLAM 522 BİN 427 ARACA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Hız ihlalinde bulunan 148 bin 366,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 32 bin 907,

Emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 54,

Sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 440 ve

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 859 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;



Toplam 522 bin 427 araca/sürücüye işlem yapıldı.

ÇAKAR DENETİMLERİNDE 10 BİN ARACA CEZA KESİLDİ

1 Ocak -15 Ekim 2024 tarihleri arasında (2024 yılında) Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce; Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere yönelik toplam:

227 bin 24 denetim gerçekleştirildi ve 10 bin 22 adet sürücüye işlem yapıldı.

"TRAFİKTE ÜSTÜNLÜK TASLAYANLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"