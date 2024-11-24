Trafikte 1 haftada 2 milyon 942 bin araç denetlendi

Haber Merkezi

Güvenlik güçlerinin çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Şehrin ve vatandaşların güvenliğini korumak için birçok noktada denetim gerçekleştiren ekipler, kurallara ve mevzuata uymayan sürücüleri tek tek yakaladı.

Kuralları hiçe sayan sürücülere ceza yağdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14-21 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.

368 BİN SÜRÜCÜYE İŞLEM UYGULANDI

Bakan Yerlikaya, 2024 yılı içinde "Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırmamakla” ilgili toplam 368 bin 780 işlem yapıldığını açıkladı.

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekip sayılarımızı ve denetimleri artırıyoruz." diyen Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

2 MİLYON 942 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Denetimler arttıkça kaza sayıları azalıyor!

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 14-21 Kasım 2024 tarihleri arasında:

2 milyon 942 bin 329 araç denetlendi.

462 BİN SÜRÜCÜ VE ARACA CEZA