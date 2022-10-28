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    Trafikte araçlara alkol kilidi geliyor

    Sürücülerin ve yolcuların trafikte güvenliğini arttırmak için alkol kilidi zorunluluğuna ilişkin mevzuat 7 Temmuz 2024'te yürürlüğe girecek.
    • 28.10.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 10:31
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    Trafikte araçlara alkol kilidi geliyor

    Trafikte güvenli ortam oluşturarak can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik, Acil Durum Şeritte Tutma Sistemlerine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığına İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik ile Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin Çarşamba günkü mükerrer sayısında yayınlandı.

    Yürürlüğe gireceği tarih, 7 Temmuz 2024

    Yeni araçlarda acil durum şeritte tutma sistemi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi zorunluluğuna ilişkin mevzuatın yürürlüğe gireceği tarih, 7 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

    Trafikte araçlara alkol kilidi geliyor #1

    Trafikte güvenli ortam amaçlanıyor

    Araçlara takılan alkol kilitleri, resmi sınırı aşan alkollü sürücülerin trafiğe çıkışını önleyerek trafikte kaza risklerini azaltmayı amaçlıyor.

    Raporlara göre aşırı alkol Avrupa'daki tüm karayolu ölümlerinin yaklaşık yüzde 25'ine denk geliyor.

    30.07.2021 tarihinde yayımlandı

    Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı yönetmeliği Avrupa Resmi Gazetesi’nde 30.07.2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Trafikte araçlara alkol kilidi geliyor #2


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