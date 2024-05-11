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Trafikte bir haftada 1 milyon 896 bin araç denetlendi

Trafikte bir haftada 1 milyon 896 bin araç denetlendi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis bölgesinde trafik ekiplerince 2-9 Mayıs tarihleri arasında 1 milyon 896 bin aracın denetlendiğini, 99 bin 794 araca aşırı hız başta olmak üzere 373 bin 306 işlem yapıldığını bildirdi.