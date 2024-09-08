Trafikte bir haftada 2 milyon 411 bin 916 araç denetlendi

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Trafik kontrolleri yurt genelinde hız kesmeden sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, 29 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin güncel istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

2 MİLYON 411 BİN 916 ARAÇ DENETLENDİ

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

TOPLAM 432 BİN 299 ARACA/SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 220 sürücüye işlem yapıldı.



- Hız ihlalinde bulunan

117 bin 687,



- Periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 259,



- Emniyet kemeri kullanmayan

15 bin 935,



- Sürücü belgesiz araç kullanan

15 bin 475 ve



- Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 498 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;



- Toplam 432 bin 299 araca/sürücüye işlem yapıldı.



- 2024 yılının ilk 8 aylık döneminde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının %36’sı yasal olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana gelmiştir.



- Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer alan “Aşırı Hız” ile etkin bir mücadele yürütülmektedir. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin karıştıkları kazalarda sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanmamasına bağlı olarak kazaların sonuçlarının ağır olduğu görülmektedir. Emniyet kemeri kullanımı; trafik kazası kaynaklı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Şehirlerarası otobüsler de dahil seyahat süresince sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması yasal zorunluluktur.



Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.



Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.