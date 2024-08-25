Trafikte bir haftada 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince 15 - 22 Ağustos günleri arasında 2 milyon 488 bin 264 araç denetlenirken, kural ihlali yapanlara para cezası kesildi.

Haber Merkezi

Trafik denetimleri aralıksız devam ediyor...

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 15 - 22 Ağustos tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma trafik birimlerinin gerçekleştirdiği denetimlere dair istatistikleri paylaştı.

2 MİLYON 488 BİN 264 ARAÇ DENETLENDİ

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 15-22 Ağustos 2024 tarihleri arasında:

2 Milyon 488 bin 264 araç denetlendi.

TOPLAM 450 BİN 334 ARACA/SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan

259 sürücüye işlem yapıldı.



- Hız ihlalinde bulunan

129 bin 459,



- Periyodik muayenesi yaptırılmamış

24 bin 796,



- Emniyet kemeri kullanmayan

15 bin 884,



- Sürücü belgesiz araç kullanan

15 bin 249 ve



- Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 354 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;



- Toplam 450 bin 334 araca/sürücüye işlem yapıldı.

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