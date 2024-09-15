Trafikte bir haftada 2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi

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Yurt genelinde trafik kontrolleri yurt genelinde hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, 5 - 12 Eylül tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin güncel istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

2 MİLYON 667 BİN 955 ARAÇ DENETLENDİ

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

TOPLAM 475 BİN 427 ARACA/SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

-Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 265 sürücüye işlem yapıldı.



- Hız ihlalinde bulunan

124 bin 336,



- Periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 263,



- Emniyet kemeri kullanmayan

19 bin 161,



- Sürücü belgesiz araç kullanan

16 bin 742 ve



- Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 188 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;



- Toplam 475 bin 427 araca/sürücüye işlem yapıldı.



2024-2025 Eğitim Öğretim yılı başladı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde okullarına ulaştırılmasında okul servis araçlarına ve şoförlerine yönelik denetim faaliyetlerimiz ülke genelinde polis ve jandarma birimlerimizce yoğunlaştırılmıştır. Okul servis araçlarında çocuklarımız ile yardımcı personel ve şoförlerin emniyet kemeri takmaları yasal bir zorunluluktur.



Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım okul servis araçlarında da emniyet kemeri takmayı ve çocuklarımıza taktırmayı ihmal etmeyelim.



Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.