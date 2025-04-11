Haber Merkezi

Yeni yargı reform paketinin detayları, gündeme gelmeye devam ediyor.

Bu paketin en önemli detaylarından birisi ise trafik güvenliğini sağlamaya yönelik.

Yeni pakete göre trafikte kural ihlali yapanlara cezalar geliyor.

Trafik cezalarında yeni düzenlemenin ardından ciddi artışlar söz konusu olacak.

HIZ SINIRI YAPANLAR, ALKOLLÜ ARAÇ KULLANANLAR...

Bu cezalardan en önemlisi ise hız sınırlarını aşanlarla ilgili olacak.

Hız sınırlarını yılda 5 defa yüzde 30'dan fazla aşan sürücülerin ehliyetlerine 3 yıl, alkollü araç kullananların ehliyetine 1 yıl el konulacak.

Geçtiğimiz dönemde alkollü ve uyuşturucu ile araç kullananların ehliyetine 6 aylık süreyle el konuluyordu. Bu da yeni düzenleme ile artırıldı.

Kırmızı ışık ihlalinde bulunan sürücüler de cezadan kaçamayacak. Kırmızı ışık ihlalinde sürücünün ehliyetine 6 aylık süreyle el konulacak.

Belirlemeler ise kameralar sayesinde yapılacak.

BİR DÜZENLEME DE 65 YAŞ ÜSTÜ SÜRÜCÜLERE

65 yaş üstü sürücülere ilişkin de yeni düzenlemeler yolda.

Buna göre, her yıl bir kez 65 yaş üstü sürücüler hem fiziksel hem de psikolojik testlerden geçirilecek.

Cezalar ise bu kadarla sınırlı değil.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da özellikle trafikte kavga edenlere yönelik cezaları sıralamış ve şöyle demişti:

TRAFİK MAGANDALARI, DÜĞÜNLERDE ATEŞ AÇANLAR...