Trafikte makas atanlara yeni yaptırımlar yolda

Haber Merkezi

Trafikte vatandaşların ve sürücülerin can güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenlemelere bir yenisi daha ekleniyor.

Trafik kurallarını hiçe sayarak “Makas Atma” olarak tabir edilen art arda birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirme ihlali yapan sürücülere yönelik ağır yaptırımlar uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı, bu tür ihlalleri önlemek için idari yaptırımları artırma yoluna gidiyor.

KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE AĞIR CEZALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlemeye dair detayları sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bakanlık, bu tür trafik kuralları ihlallerini önlemek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla idari yaptırımların artırılması, sürücü belgelerinin geri alınması ve araçların trafikten men edilmesi gibi yeni önlemleri devreye sokmaya hazırlanıyor.

"TRAFİKTE MAKAS ATMAYA YENİ YAPTIRIMLAR GELİYOR"

Mevzuat çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Trafikte Makas Atmaya Yeni Yaptırımlar Geliyor!



İçişleri Bakanlığı olarak, bu ihlalin ve yol açtığı kazaların önlenmesi amacıyla; idari yaptırımların artırılması, sürücü belgesinin geri alınması ve araçların trafikten menedilmesine yönelik mevzuat çalışmalarımız tamamlanmak üzere.



Unutmayın! Trafikte makas atmak sadece kendi canınızı değil, diğer sürücülerin hayatını da tehlikeye atar.

TRAFİK CEZALARINDA YENİ DÖNEM

Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde trafik suçlarına yönelik cezaların artırılacağı duyurulmuştu.

Bu kapsamda hedefin, “cezasızlık algısını” ortadan kaldırmak ve trafik kurallarının ihlal edilmesini önlemek olduğu açıklanmıştı.

Yeni düzenlemeye göre, kaza yapıp kaçanlar, ehliyetsiz araç kullananlar ve ulaşım araçlarının hareketini engelleyenlere yönelik cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi bekleniyor.

Şu an kaza yapıp kaçanlara uygulanan 2 bin 170 TL para cezası ve 20 ceza puanı, caydırıcı bulunmadığı için artırılacak. Bu kişilerin, kazanın üzerinden zaman geçtikten sonra alkol durumunun tespit edilememesi gibi nedenlerle daha az ceza aldığı belirtiliyor.

KAZA YAPIP KAÇANLARA HAPİS CEZASI GELİYOR

Yeni düzenlemeyle kaza yapıp kaçanlar için uygulanacak yaptırımlar daha da ağırlaştırılacak. Bu kapsamda:

Ehliyete el koyma süresi uzatılacak.

Para cezaları artırılacak.

Hapis cezası gündeme gelecek.

Bu düzenlemelerin, özellikle alkollü araç kullanımı ve kazalarda kaçma durumlarını engellemek için caydırıcı olacağı düşünülüyor.

EHLİYET İPTALİ VE DİĞER YAPTIRIMLAR GENİŞLETİLİYOR

Hükümetin yeni yargı paketinde, trafik suçlarına yönelik ehliyet iptali düzenlemeleri de bulunuyor. Ehliyetsiz araç kullanımı, sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye atması ve tekrarlayan trafik ihlalleri gibi durumlarda ehliyete el koyma sürelerinin artırılacağı belirtiliyor.

CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALDIRILACAK

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde, toplumda cezasızlık algısını kaldırmak için trafik suçlarına yönelik düzenlemelerin öncelikli olduğu vurgulanıyor. Hükümet, ağırlaştırılmış yaptırımlarla trafikteki disiplini artırmayı ve vatandaşların can güvenliğini sağlamayı hedefliyor.