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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 6-13 Şubat tarihleri arasında 2 milyon 948 bin 764 araç denetlendi.

Yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 42 sürücüye işlem yapıldı.

ÇAKAR, HIZ İHLALİ, MUAYENE VE EMNİYET KEMERİ CEZALARI...

Ayrıca, hız ihlalinde bulunan 119 bin 400, periyodik muayenesi yaptırılmamış 21 bin 955, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 341, sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 477 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 660 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 462 bin 352 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Yerlikaya, trafik kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

"TOPLAMDA 462 BİN 352 ARACA VE SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle: