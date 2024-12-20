Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti

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Kasım ayında Türkiye'nin trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 31 milyon 67 bin 698'e ulaşarak rekor kırdı.

Kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) raporlarına göre, trafiğe yeni kaydedilen taşıtların yüzde 44,9’u otomobil, yüzde 38,9’u ise motosikletlerden oluştu.

TÜİK raporunda yer alan diğer verilere göre, kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 10,3'ünü kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

GEÇEN AYA GÖRE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Geçtiğimiz ayda otomobil kaydında yüzde 13,7 artış görülürken, motosiklet ve otobüs gibi taşıt kategorilerinde ise düşüşler yaşandı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 51,8, kamyonette yüzde 14,1, otomobilde yüzde 13,7, minibüste yüzde 5,8, traktörde yüzde 0,5 artarken motosiklette yüzde 31,1, otobüste yüzde 5,5 ve kamyonda yüzde 1,1 azaldı.

MİNİBÜS KAYITLARI YÜZDE 47 ARTTI

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 47,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 35,8, kamyonette yüzde 18,7, motosiklette yüzde 8,9 artarken, traktörde yüzde 17,5, kamyonda yüzde 17,1, otobüste yüzde 8,1 ve otomobilde yüzde 1,3 azalma görüldü.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 31 MİLYONU GEÇTİ

Kasım ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla da bazı taşıt türlerinde önemli değişiklikler yaşandı.

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 19,8'ini motosiklet, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 7,3'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan taşıtların yüzde 68,7'sini otomobil, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 8,2'sini motosiklet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EN ÇOK RENAULT MARKASI KAYDEDİLDİ

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin markaları da istatistiklerde yerini aldı.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,3'ü Renault, yüzde 8,3'ü Volkswagen, yüzde 7,4'ü Hyundai, yüzde 7,1'i Fiat, yüzde 5,3'ü Peugeot, yüzde 5,2'si Skoda, yüzde 5,1'i Toyota, yüzde 4,6'sı Opel, yüzde 4,1'i BMW, yüzde 3,9'u Mercedes-Benz, yüzde 3,3'ü Citroen, yüzde 3,0'ı Nissan, yüzde 2,8'i Seat, yüzde 2,5'i Kia, yüzde 2,3'ü Dacia, yüzde 2,3'ü Audi, yüzde 2,2'si Ford, yüzde 2,1'i Chery, yüzde 1,5'i Honda, yüzde 1,3'ü Cupra ve yüzde 12,5'i diğer(2) markalardan oluştu.